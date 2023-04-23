"Аякс" потерпел разгромное поражение в чемпионате Нидерландов

В матче 30-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ из Эйндховена на своем поле разгромил амстердамский “Аякс” со счетом 3:0.

Победу хозяевам принесли дубль Люка де Йонга и гол Хави Симонса.

ПСВ, набрав 65 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Эредивизии. “Аякс” с 62 очками опустился на третью позицию.

ПСВ - “Аякс” - 3:0 (1:0)

Голы: де Йонг, 13 - 1:0, Симонс, 54 (с пенальти) - 2:0, де Йонг, 78 - 3:0

ПСВ: Бенитес, Тезе, Рамальо (Боскальи, 73), Брэнтуйэйт, ван Анхольт, Тиль (Азар, 66), Сангаре, Верман, Симонс (Сайбари, 86), Бакайоко (Гутьеррес, 66), де Йонг (Силва, 86).

“Аякс”: Рульи, Санчес (Лукка, 85), Тимбер, Бейсси (Бробби, 46), Хато, Классен, Гриллич, Тейлор, Бергейс, Тадич, Бергвейн.

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