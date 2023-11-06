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Фанат Бока Хуниорс покончил с собой после финала Кубка Либертадорес

Новости футбола Вчера, 13:54
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Фанат Бока Хуниорс покончил с собой после финала Кубка Либертадорес Фанат Бока Хуниорс покончил с собой после финала Кубка Либертадорес

Болельщик аргентинской команды Бока Хуниорс покончил с собой после поражения клуба в финальном матче Кубка Либертадорес, сообщает Crónica TV.

Суицид совершил 23-летний Марсело Моралес, работавший полицейским в Буэнос-Айресе. Фанат не выдержал боли от поражения. Бездыханным в постели его нашла мать.

"Когда Бока проигрывала, он был плох, он скучал, он был злой. Он говорил, что Бока - это лучшая вещь. Бока - это мусор. Они убили его. Сейчас его нет у меня, и нет игрока, который выразил бы мне свои соболезнования", - заявила мать болельщиков.

Она не думала, что ее сын достигнет предела самоубийства. Несколько недель назад он сказал отцу, что если Бока не выиграет 4 ноября, он убьет себя. Родители думали, что он шутит. Она добавила, что пусть молодые люди будут осознаны, пусть семьи задумаются.

В Рио-де-Жанейро на легендарном стадионе "Маракана" состоялся финал Копа Либертадорес 2023 года. В решающем матче встретились аргентинский Бока Хуниорс и бразильский Флуминенсе.

Ключевым фактором матча стал Джон Кеннеди. 21-летний талант Флуминенсе вышел на поле только на 80-й минуте, на 99-й уже в экстратайме забил, а на 102-й заработал красную карточку. Гол Кеннеди стал победным для бразильского клуба – Флуминенсе выигрывает Копа Либертадорес.

Это пятый подряд Копа, выигрывающий клубы из Бразилии. Ранее дважды трофей забирали Фламенго и Палмейрас.

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