Пресс-служба “Уотфорда” на официальном сайте объявила об увольнении Славена Билича с поста главного тренера.

Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты команды. В последних восьми матчах “шершни” одержали одну победу и занимают лишь девятое место в Чемпионшипе. Новым тренером назначен Крис Уайлдер.

54-летний Билич тренировал “Уотфорд” с 2022 года. Ранее он возглавлял сборную Хорватии, “Бешикташ”, “Вест Хэм”, “Аль-Иттихад”, “Вест Бромвич” и “Бэйцзин Гоань”. Также тренер некоторое время работал в одном из клубов страны-террориста.

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