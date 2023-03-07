Форвард "Арсенала" Сака установил интересный рекорд АПЛ

Форвард “Арсенала” Букайо Сака установил рекорд АПЛ.

21-летний футболист является самым молодым в истории “канониров” футболистом, которому удалось превзойти отметку в 50 очков по системе гол+пас.

Среди всех команд чемпионата Англии Сака стал 6-м по возрасту среди самых молодых игроком в истории АПЛ.

Ранее аналогичное достижение было у Майкла Оуэна, Уэйна Руни, Робби Фаулера, Сеска Фабрегаса и Криса Саттона.