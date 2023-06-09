Джеко может уйти из "Интера" в турецкий топ-клуб

Стамбульский “Фенербахче” проявляет интерес к нападающему миланского “Интера” и сборной Боснии и Герцеговины Эдину Джеко, сообщает La Repubblica.

По сведениям источника, турецкий клуб предложил футболисту двухлетний контракт с зарплатой в 4 миллиона евро в год. Форвард может согласиться на переход, так как он до сих пор не договорился с “Интером” о продлении контракта, который истекает летом 2023 года. Также игроком интересуется клуб из Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне 37-летний Джеко провел за “Интер” 51 матч во всех турнирах, забил 14 голов и отдал пять результативных передач.