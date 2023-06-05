Два клуба АПЛ поборются за Лионеля Месси

“Челси” и “Ньюкасл" проявляют интерес к нападающему “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионелю Месси, сообщает журналист Пабло Гравеллоне в своем твиттере.

По сведениям источника, английские клубы рассматривают вариант с подписанием в летнее трансферное окно футболиста, который летом станет свободным, так как его контракт с ПСЖ завершится 30 июня.

Ранее сообщалось, что аргентинцем также интересуются “Аль-Хилаль”, “Интер Майами” и “Барселона”.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.