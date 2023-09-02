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Главная Новости Дортмундцы снова допустили осечку. Боруссия - Хайденхайм 2:2: видео голов и обзор матча

Дортмундцы снова допустили осечку. Боруссия - Хайденхайм 2:2: видео голов и обзор матча

Новости футбола Сегодня, 02:45
Дортмундцы снова допустили осечку. Боруссия - Хайденхайм 2:2: видео голов и обзор матча Фото: твиттер Бундеслиги

Дортмундская Боруссия в матче третьего тура Бундеслиги не смогла победить на своем поле скромній Хайденхайм, который в этом сезоне поднялся в элитный дивизион.

Интересно, что хозяева поля вышли вперед уже на старте матча, а 15-й минуте отправили в ворота новичков лиги второй мяч. В составе вице-чемпиона Германии голами отличились Брандт и Джан.

Несмотря на резвый старт, развить этот успех у футболистов дортмундской Боруссии не удалось. В середине второго тайма гости смогли забить один мяч, а ближе к концу встречи шокировали местные трибуны и сравняли счет.

Таким образом, матч завершился со счетом 2:2. Интересно, что Боруссия потеряла очки во втором туре подряд. По итогам трех сыгранных матчей у “шмелей” в активе 5 очков.

В то же время “Хайденхайм” набрал первый балл в сезоне и занимает 13-е место в турнирной таблице.

Бундеслига. 3-й тур

«Боруссия» Д — «Хайденхайм» — 2:2 (2:0)

Голы: Брандт, 7 — 1:0, Джан, 15 (п) — 2:0, Динкчи, 61 — 2:1, Кляйндинст, 82 — 2:2.

Ясмин Грин Ясмин Грин эксперт Dailysports
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Боруссия Д Хайденхайм Бундеслига Германия
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