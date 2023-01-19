"Депортиво" близок к трансферу украинского защитника
Новости футбола Сегодня, 13:42
Фото: инстаграм Ореста Лебеденко/Автор неизвестен
“Депортиво” ведет переговоры о переходе украинского левого защитника “Луго” Ореста Лебеденко, сообщает El Progreso.
По сведениям источника, нынешний клуб украинца согласился продать футболиста, так как его контракт истекает спустя полгода.
24-летний Лебеденко выступает за “Луго” с 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 13 матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Ранее играл за “Карпаты” и “Олимпик" (Донецк).
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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