"Депортиво" близок к трансферу украинского защитника

“Депортиво” ведет переговоры о переходе украинского левого защитника “Луго” Ореста Лебеденко, сообщает El Progreso.

По сведениям источника, нынешний клуб украинца согласился продать футболиста, так как его контракт истекает спустя полгода.

24-летний Лебеденко выступает за “Луго” с 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 13 матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Ранее играл за “Карпаты” и “Олимпик" (Донецк).

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