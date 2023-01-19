Экс-форвард "Шахтера" нашел новый клуб

31-летний форвард Факундо Феррейра перебрался в аргентинский “Аргентинос Хуниорс”.

Как пишет пресс-служба клуба, соглашение с опытным футболистом рассчитано до конца 2023 года.

Отметим, что в Аргентине Феррейра уже играл за “Индепендьенте”.

Напомним, что нападающий с 2015 по 2018 год выступал за донецкий “Шахтер”.