Деле Алли не выходит на связь с "Бешикташем"

Наставник “Бешикташа” Шенол Гюнеш не может связаться с хавбеком команды Деле Алли.

По словам тренера, футболисту дали небольшой отпуск, но после его окончания не вернулся в расположение клуба.

Гюнеш предположил, что игрок не смог вернуться вовремя из-за плохих погодных условий.

Напомним, что на прошлой неделе Алли был исключен из основного состава клуба, после чего его заметили в Лондоне.