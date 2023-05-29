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Чемпионство "Шахтера", победы "Динамо" и "Зари": результаты 29-го тура УПЛ

Новости футбола Сегодня, 14:42
Чемпионский титул "Шахтера", победы "Динамо" и "Зари": результаты 29-го тура УПЛ Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 29-го тура чемпионата Украины. Стоит отметить чемпионский матч “Шахтера”, который разгромил “Днепр-1". “Заря” и “Динамо” одержали уверенные победы над “Александрией” и “Вересом”. “Металлист” проиграл “Минаю” и вылетел из элитного дивизиона.

“Динамо” – “Верес” – 3:0 (0:0)
Голы: Рамирес, 49 - 1:0, Гармаш, 89 - 2:0, Волошин, 90+3 - 3:0

“Шахтер” - “Днепр-1” - 3:0 (1:0)
Голы: Бондаренко, 9 - 1:0, Сикан, 55 - 2:0, Степаненко, 59 - 3:0

“Александрия” – “Заря” – 0:2 (0:2)
Голы: Русин, 9 - 0:1, Булеца, 25 - 0:2

“Металлист” – “Минай” – 1:2 (1:0)
Голы: Демченко, 36 – 1:0, Вишневский, 61 - 1:1, Паламарь, 75 (с пенальти) - 1:2

“Металлист 1925” - “Кривбасс” - 0:2 (0:0)
Голы: Задерака, 46 - 0:1, Кораблин, 90+3 - 0:2

“Ворскла” - “Колос” - 2:0 (0:0)
Голы: Родригес, 75 - 1:0, Скляр, 87 - 2:0

“Черноморец” - “Рух” - 1:3 (1:2)
Голы: Соломон-Отабор, 17 - 0:1, Климчук, 30 - 0:2, Кузык, 45+2 - 1:2, Климчук, 64 - 1:3

“Львов” - “Ингулец” - 0:2 (0:0)
Голы: Ковалев, 52 (с пенальти) - 0:1, Ситало, 71 - 0:2

Положение команд: "Шахтер" - 72, "Днепр-1", "Заря" - 64, "Динамо" - 59, "Александрия" - 43, "Ворскла" - 42, "Кривбасс" - 41, "Минай", "Колос" - 33, "Черноморец" - 32, "Металлист 1925", "Рух", "Ингулец" - 31, "Верес" - 28, "Металлист" - 22, "Львов" - 13.

Не пропустите: “Динамо” – “Верес” – 3:0 (видеообзор).

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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