Челси отдаст талантливого бразильца своему фарм-клубу

Молодой центральный полузащитник Челси Андрей Сантос продолжит карьеру во французском Страсбуре, сообщает Фабрицио Романо.

Ожидается, что в ближайшие часы стороны окончательно согласуют все детали аренды до конца сезона, а до закрытия трансферного окна бразилец станет игроком французского клуба.

Страсбур, так же как и Челси, принадлежит американскому бизнесмену Тодду Боули. Он купил контрольный пакет акций этого клуба минувшим летом.

За Страсбур в аренде из Челси также играет бразильский вингер Анжело.

Первую половину текущего сезона Андрей Сантос провел в аренде в Ноттингем Форест, но Челси досрочно ее прервал из-за недостатка игровой практики – 2 матча во всех турнирах.