"Челси" может возглавить неожиданный тренер

Австралиец с греческими корнями Анге Постекоглу оказался претендентом на должность наставника лондонского “Челси”.

В данный момент специалист руководит шотландским “Селтиком”.

Как пишет источник, недавно он отказал другому английскому клубу - “Лестеру”, но предложение от лондонцев представляется более привлекательным.

Интересно, что Постекоглу был первым австралийским тренером, принявшим участие в Лиге чемпионов.