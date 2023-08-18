"Челси" купил бельгийского таланта за 62 млн евро

Пресс-служба “Челси” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Саутгемптона” и сборной Бельгии Ромео Лавии.

Лондонский клуб заплатил за футболиста 62 миллиона 100 тысяч евро. Данная сумма может увеличиться еще на пять миллионов 900 тысяч евро за счет бонусов. Бельгиец подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2030 года. В борьбе за игрока “Челси” опередил “Ливерпуль”.

Напомним, что ранее “Челси” выиграл у “Ливерпуля” борьбу за эквадорского полузащитника “Брайтона” Мойсеса Кайседо.

19-летний Лавиа выступал за “Саутгемптон” с лета 2022 года. Он перешел в клуб из “Манчестер Сити”. Сумма трансфера составила 12,3 миллионов евро. Всего хавбек провел за “святых” 34 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.

Лавиа с 2023 года играет за сборную Бельгии. Он провел за бельгийскую национальную команду один матч, дебютировав за нее в товарищеском матче со сборной Германии (3:2).