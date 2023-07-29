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"Челси" хочет купить талантливого французского полузащитника

Новости футбола Сегодня, 09:15
"Челси" хочет купить талантливого французского полузащитника Фото: инстаграм Лесли Угочукву/Автор неизвестен

Лондонский “Челси” проявляет интерес к опорному полузащитнику “Ренна” и юношеской сборной Франции Лесли Угочукву, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Клубы уже начали переговоры о трансфере игрока. Если трансфер состоится, то Угочукву на правах аренды перейдет в “Страсбур”, который принадлежит компании владельца “Челси” Тодда Боули.

19-летний Угочукву является воспитанником “Ренна”. Всего он провел за французский клуб 60 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Угочукву с 2022 года играет за юношескую сборную Франции возрастом до 19 лет. Всего он провел за французскую команду девять матчей и забил два гола, а также получил одну желтую карточку.

Напомним, что “Челси” в прошлом сезоне финишировал на 12-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Таким образом, лондонский клуб не сумел завоевать право сыграть в еврокубках в сезоне-2023/2024.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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