Челси хочеть избавиться от Лукаку и готов пойти Роме на уступки

Челси возобновил попытки продать Ромелу Лукаку, выступающего в Роме на правах аренды до конца сезона.

По информации teamTalk, Аристократы готовы снизить сумму трансфера для римлян. Изначально в арендном соглашении бельгийского форварда с римским клубом присутствует опция выкупа прав на игрока за 43 миллиона евро. Однако такая сумма, скорее всего, окажется не подъемной для Ромы.

Поэтому Челси готов продать нападающего всего за 30 миллионов. Если римский клуб не осилит и такую сумму, тогда 30 миллионов за игрока сможет заплатить любой желающий.

Лукаку выступает в Роме с начала текущего сезона. На счету 30-летнего форварда 15 голов в 27 матчах Волков во всех турнирах.

Напомним, что летом 2021-го года Челси приобрел Лукаку за 98 миллионов фунтов у миланского Интера. Однако форвард не сумел проявить себя на Стэмфорд Бридж и был отдан в аренду сперва в Интер, а потом в Рому. Контракт бельгийца с лондонским клубом действует до лета 2026-го года.