Буффону сделали предложение на случай завершения карьеры

Легендарный страж ворот Джанлуиджи Буффон может получить должность в администрации “Пармы”.

В итальянском клубе готовы пригласить легенду на работу, если он завершит карьеру игрока.

В “Парме” понимают важность голкипера в качестве лидера и готовы использовать его реноме и авторитет.

Как известно, в прошлом сезоне “Парма” не смогла подняться в Серию А, проиграв в плей-офф “Кальяри”.