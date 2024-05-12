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Арсенал благодаря голу Троссара обыграл Манчестер Юнайтед и вернулся на первую строчку

Новости футбола Сегодня, 13:25
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
Арсенал благодаря голу Троссара обыграл Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд Фото: Michael Regan/Getty Images

Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд принимал Арсенал в матче 37-го тура АПЛ.

Канониры были фаворитом в классическом английском противостоянии и не имели права терять очки. Юнайтед также не мог позволить себе проиграть, поскольку не теряет надежд квалифицировать в еврокубки по итогам сезона.

Команды провели не самый зрелищный первый тайм, лишь изредка опасно угрожая воротам Райи или Онана. На 20-й минуте канониры вышли вперед. Хаверц отдал на Троссара, а бельгиец переправил мяч в сетку с близкого расстояния.

Во второй половине игры картина на поле не особенно изменилась. Команды не баловали болельщиков изобилием моментов. Можно сказать, что гости играли по счету, а хозяева не могли ничего сделать с обороной лондонцев.

В конце матча, напротив, гости создали несколько опасных моментов у ворот камерунского голкипера Юнайтед. Но больше голов в этот вечер в Манчестере не было.

Канониры сохранили за собой первую строчку, обойдя Ман Сити на 1 очко. Но у горожан остается игра в запасе. В заключительном туре команда Микеля Артеты сыграет с Эвертоном.

Манчестер Юнайтед остался на восьмой строчке. Команда Эрика тен Хага отстает от последнего еврокубкового места на 3 балла. Манкунианцам осталось сыграть два матча в чемпионате, помимо финала Кубка Англии против Ман Сити.

АПЛ, 37-й тур
Манчестер Юнайтед - Арсенал - 0:1
Гол: Троссар, 20

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