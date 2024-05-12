Нойер отпраздновал гвардейский юбилей в Бундеслиге

В 33-м туре немецкой Бундеслиги состоялся матч между Баварией и Вольфсбургом. Мюнхенская команда добилась убедительной победы (2:0) и сохранила отрыв от Штутгарта в борьбе за второе место.

В составе мюнхенцев на поле весь матч провел голкипер Мануэль Нойер. Согласно данным OptaFranz, для 38-летнего немца это уже 500-й матч в рамках высшего дивизиона чемпионатов Германии. Из них 344 матча он провел в футболке Баварии, а еще 156 матчей отыграл за Шальке. За время своей карьеры Нойер пропустил в этих 500 матчах 423 гола, сохранив свои ворота "сухими" в 224 случаях.

500 - Bayern's Manuel Neuer makes his 500th Bundesliga appearance (156 for Schalke, 344 for Bayern) - he is the fourth goalkeeper in BL history to reach this mark after Oliver Kahn (557), Eike Immel (534) and Uli Stein (512). Institution. pic.twitter.com/q6QlY4jTQi — OptaFranz (@OptaFranz) May 12, 2024

Нойер становится четвертым вратарем в истории Бундеслиги, достигшим этой отметки. Предыдущими обладателями этого достижения были Оливер Кан (557 матчей за Карлсруэ и Баварию), Айке Иммель (534 матча за Штутгарт и Боруссию Д) и Ульрих Штайн (512 матчей за Арминию, Айнтрахт Ф и Гамбург).