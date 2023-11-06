Будет ли скандал? Италия попросила УЕФА заставить Украину провести ненужный товарищеский матч

Сборная Украины в ноябре проведет контрольный матч против польской «Лехии» из города Гданьск. Идея провести матч возникла в результате договоренности главных тренеров команд – Сергея Реброва и Шимона Грабовски.

Однако по информации украинского журналиста Виктора Вацко не все так просто.

По его словам, сборная Италии, которая сыграет вначале с Северной Македонией 17 ноября в отборе к Евро-2024, а затем решающий матч против Украины 20 ноября, попросила УЕФА заставить Украины провести контрольный поединок.

По информации источника, УЕФА предложил сине-желтой сборной сыграть против Лаоса 17 ноября, но в итоге тренерский штаб Украины договорился с Лехией и не нарушил никаких правил.

Сборная Украины и «Лехия» проведет спарринг в секретной обстановке – без присутствия болельщиков и без представителей телевидения. Команды договорились о том, что смогут провести 10 замен. Встреча состоится в Гданьске, 16 ноября.

Вот как прокомментировал предстоящий товарищеский матч против Лехии главный тренер Сергей Ребров:

“Сейчас не нужен, но УЕФА говорит нам, что мы должны играть эту игру. Я считаю, что он сейчас не нужен, но, к сожалению, мы должны играть эту контрольную игру”.

Уже 20 ноября Украина проведет заключительный матч отбора к Евро-2024 в группе С против Италии в Германии, на стадионе Бай-Арена.