Бразильский клуб будет сотрудничать с крупнейшем в стране представителе эскорт-услуг

Бразильская “Витория" договорилась о сотрудничестве с компанией Fatal Model, которая является крупнейшим в стране представителем эскорт-услуг.

Соглашение будет действовать на протяжении текущего сезона.

По данным источника, такого выгодного контракта у “Витории” не было за всю 123-летнюю историю существования клуба.

В клубе объяснили, что такое соглашение поможет понять населению Бразилии то, что “все граждане и специалисты достойны уважения, безопасности и достоинства”.