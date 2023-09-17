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Боруссия Гладбах совершила невероятный камбэк в Бундеслиге

Новости футбола Сегодня, 14:05
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Боруссия Гладбах совершила невероятный камбэк в Бундеслиге Фото: https://twitter.com/borussia

Боруссия Гладбах отправилась на выездной матч четвертого тура Бундеслиги против Дармштада.

Хозяева прекрасно приступили к игре. На восьмой минуте Марвин Мелен открыл счет в матче, а уже через две минуты Матей Маглица удвоил преимущество Дармштада. Боруссия пыталась хоть как-то ответить, но у них ничего не получалось в атаке. Более того, на 33-й минуте хозяева пропустили в третий раз. Тим Скарке воспользовался голевой передачей Кларера. После первого тайма Дармштад громил Боруссию Гладбах 3:0.

Однако после перерыва хозяевам не очень повезло. На 49-й минуте автор первого гола Маглица получил красную карточку и оставил Дармштад в меньшинстве. Боруссия Гладбах полностью пользовалась данной ситуацией. Через семь минут после удаления они забили гол. Гости продолжали давить и на 74-й минуте Нойхаус сократил отставание до одного гола. А уже через три минуты Томаш Чванчар сравнял счет.

Боруссия Гладбах смогла отыграться со счёта 0:3, но победу вырвать не удалось.

Бундеслига. Четвертый тур

"Дармштад" - "Боруссия Гладбах" - 3:3
Голы: 1:0 - 8 Мелем, 2:0 - 10 Маглица, 3:0 - 33 Скарке, 3:1 - 56 Сибачо, 3:2 - 74 Нойхаус, 3:3 - 77 Чванчара

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