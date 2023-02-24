Болельщики "Нанта" вывесили оскорбительный баннер про "Ювентус"

Фанаты французского “Нанта” вывесили на трибунах своего стадиона оскорбительный адрес в адрес “Ювентус” во время матча раунда плей-офф Лиги Европы.

На нем они объявили итальянский клуб в аферах и обмане.

“Клуб обмана, афер и уголовщины. Вот уже 27 лет, всегда один и тот же лейтмотив”, - было написано на нем.

Сама встреча завершилась победой итальянцев со счетом 3:0.

Напомним, что сейчас в отношении “Ювентуса” идет расследование, в рамках которого с команды уже сняли 15 очков в чемпионате.