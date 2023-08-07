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Бывший полузащитник "Шахтера" перешел в турецкий "Антальяспор"

Новости футбола Сегодня, 05:20
Бывший полузащитник "Шахтера" перешел в турецкий "Антальяспор" Фото: сайт "Антальяспора"/Автор неизвестен

Пресс-служба клуба “Аль-Джазира” из Объединенных Арабских Эмиратов на официальном сайте объявила о переходе бразильского полузащитника турецкого “Антальяспора” Фернандо Лукаса Мартинса.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с клубом из ОАЭ контракт, который будет действовать до лета 2026 года.

31-летний Фернандо Лукас Мартинс выступал за “Антальяспор” с января 2022 года. Он перешел в турецкий клуб на правах свободного агента. Всего он провел за “Антальяспор” 49 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Ранее он также выступал за “Гремио”, “Шахтер", “Сампдорию", “Бэйцзин Гоань”, а также за клуб из страны-террориста. В составе “Шахтера” Мартинс становился чемпионом Украины в сезоне-2013/2014, а также два раза становился обладателем Суперкубка Украины в 2013 и 2014 годах.

Фернандо с 2012 по 2013 год играл за сборную Бразилии. Всего он провел за бразильскую национальную команду восемь матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи, а также получил две желтые карточки.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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