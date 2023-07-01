Бывший полузащитник сборной Англии завершил карьеру в возрасте 33 лет

Пресс-служба “Уотфорда” на официальном сайте объявила, что полузащитник Том Клеверли завершил карьеру.

Футболист принял данное решение из-за очередной травмы. Ожидается, что он получит работу в структуре клуба.

33-летний Клеверли выступал за “Уотфорд” с 2017 года. Всего он провел за клуб 181 матч во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 15 результативных передач. Ранее играл за “Манчестер Юнайтед”, “Лестер”, “Уиган”, “Астон Виллу” и “Эвертон”. За сборную Англии сыграл 13 матчей и отдал три результативные передачи. Чемпион Англии, 2-кратный обладатель Суперкубка Англии.