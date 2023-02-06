Бывший игрок "Челси" пропал в Турции в результате землетрясения

Полузащитник “Хатайспора” и сборной Ганы Кристиан Атсу пропал в Турции в результате землетрясения, сообщает Hurriyet.

По сведениям источника, руководство клуба не может связаться с Атсу, спортивным директором и клубным переводчиком. Судьба их на данный момент остается неизвестной. При этом спасены оказались четыре игрока “Хатайспора” Бурак Оксюз, Бертуг Йылдырым и Керим Алыджи.

Напомним, что сразу в несколькиз городах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 балла. Под завалами зданий находятся тысячи людей.

31-летний Атсу выступает за “Хатайспор” с 2022 года. Ранее играл за такие известные клубы, как “Порту”, “Челси”, “Эвертон” и “Ньюкасл". За сборную Ганы сыграл 60 матчей и забил 10 голов.

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