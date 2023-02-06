Победы ПСЖ, "Монако" и "Лиона": результаты 22-го тура Лиги 1

Состоялись матчи 22-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить победы ПСЖ, “Монако” и “Лиона” над “Тулузой”, “Клермоном” и “Труа”.

ПСЖ – “Тулуза” - 2:1 (1:1)

Голы: ван ден Бомен, 20 - 0:1, Хакими, 38 - 1:1, Месси, 58 - 2:1

“Клермон” – “Монако” - 0:2 (0:2)

Голы: Марипан, 3 - 0:1, Эмболо, 13 - 0:2

“Труа” – “Лион” - 1:3 (0:1)

Голы: Барколя, 43 - 0:1, Шерки, 59 - 0:2, Рони Лопеш, 62 - 1:2, Ляказетт, 90+3 - 1:3

"Осер" – "Реймс" - 0:0

"Страсбур" – "Монпелье" - 2:0 (2:0)

Голы: Диалло, 1 - 1:0, Диалло, 45 - 2:0

"Аяччо" – "Нант" - 0:2 (0:0)

Голы: Гессан, 64 - 0:1, Блас, 89 (с пенальти) - 0:2

"Лорьян" – "Анжер" - 0:0

"Брест" – "Ланс" - 1:1 (0:0)

Голы: Ле Дуарон, 54 - 1:0, Гради, 83 - 1:1

"Ренн" – "Лилль" - 1:3 (1:0)

Голы: Гуири, 1 - 1:0, Жегрова, 59 - 1:1, Кабелла, 85 - 1:2, Андре Гомеш, 90 - 1:3

“Марсель” – “Ницца” - 1:3 (0:2)

Голы: Диоп, 38 - 0:1, Лаборд, 44 - 0:2, Малиновский, 60 - 1:2, Браими, 85 - 1:3

Положение команд: ПСЖ - 54, "Марсель", "Ланс" - 46, "Монако" - 44, "Ренн" - 40, "Лилль" - 38, "Лорьян" - 36, "Ницца" - 34, "Лион" - 32, "Реймс", "Клермон" - 30, "Тулуза" - 29, "Нант" - 25, "Брест", "Монпелье" - 20, "Труа" - 19, "Страсбур", "Аяччо" - 18, "Осер" - 14, "Анжер" - 9.

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