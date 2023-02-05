Зидан может возглавить ПСЖ, но с одним условием

Новым главным тренером “Пари Сен-Жермен” может стать Зинедин Зидан, сообщает Football Espana.

По сведениям источника, руководство французского клуба недовольно работой нынешнего наставника Кристофа Галтье. Зидан может согласиться возглавить ПСЖ, но при этом он может потребовать избавиться от бразильского нападающего Неймара.

Напомним, что 50-летний Зидан надеялся возглавить сборную Франции, но французская федерация футбола продлила контракт с главным тренером Дидье Дешамом.

В нынешнем сезоне 31-летний Неймар провел за ПСЖ 25 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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