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Бывший хавбек "Шахтера" может поехать в Россию

Новости футбола Сегодня, 05:00
Бывший хавбек "Шахтера" может поехать в Россию Фото: твиттер Шахтера

Российский "Зенит" рассматривает возможность приобретения бразильского нападающего Давида Нереса из "Бенфики".

Как пишет известный инсайдер Руди Галетти, россияне активно начали искать замену бразильцу Малкому, который на днях договорился о переходе в саудовский клуб "Аль-Хиляль".

Таким образом, позиция правого вингера в “Зените” остается проблемной, из-за чего скауты начали поиски нового игрока.

Давид Нерес является одним из приоритетных вариантов для российского клуба. Источник отмечает, что сама "Бенфика" уже выразила согласие продать футболиста при выгодном предложении.

Нерес выступает за "Бенфику" с 2022 года. До этого полгода он провел в донецком “Шахтере”, но из-за начала полномасштабной войны так и не смог дебютировать в составе украинской команды.

Также пять сезонов бразилец отыграл "Аяксе".

Соглашение Нереса с "Бенфикой" рассчитано до лета 2027 года.

В прошлом сезоне форвард провел 48 матчей за португальский клуб, в которых записал на свой счет 12 голов и 16 голевых передач.

Также он провел семь матчей в национальной сборной Бразилии.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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