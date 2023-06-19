Бывший главный тренер "Ливерпуля" возглавит "Селтик"

Новым главным тренером “Селтика” станет Брендан Роджерс, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, специалист из Северной Ирландии обо всем договорился с шотландским клубом. На посту главного тренера “Селтика” он заменит Ангелоса Постекоглу, который “Тоттенхэм”.

Стоит отметить, что Роджерс уже работал с “Селтиком” с 2016 под 2019 год. Под его руководством клуб из Глазго три раза становился чемпионом Шотландии.

50-летний Роджерс ранее также тренировал “Уотфорд”, “Рединг”, “Суонси”, “Ливерпуль” и “Лестер”.