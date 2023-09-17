Бенжамен Мэнди сыграл первый официальный матч за два года

В матче пятого тура Лиги 1 между Лоряном и Монако на поле появился Бенджамен Мэнди.

Для французского последнего защитника это первый официальный матч с августа 2021 года. Перед этим он последний раз сыграл 763 дня назад – 15 августа 2021 в матче 1-го тура АПЛ Тоттенхэм – Манчестер Сити (1:0).

Напомним, что в августе 2021 года Менди обвинили в сексуальном насилии над несколькими женщинами. Футболиста обвинили в восьми пунктах с изнасилованиями, одном пункте с сексуальным насилием и попытке изнасилования в отношении семи женщин. Все указанные эпизоды произошли в период с октября 2020 года по август 2021 года, все заявительницы на тот момент были в возрасте от 16 лет.

Манчестер Сити подтвердил информацию об обвинениях Менди в изнасиловании и сексуальном домогательстве и отстранил игрока от тренировок и работы с командой до тех пор, пока не завершится расследование. Сам Менди отрицает свою вину из всех пунктов, кроме одного.

Сразу после предъявления обвинений Менди был взят под стражу, однако в январе 2022 футболист был освобожден под залог.

22 сентября 2022 года Менди признали невиновным в одном из случаев изнасилования. 14 января 2023 года с игрока было снято восемь пунктов обвинения с десяти. 14 июля 2023 года с Менди были сняты последние обвинения.