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"Бавария" уничтожила аутсайдера Бундеслиги

Новости футбола Сегодня, 15:38
"Бавария" уничтожила аутсайдера Бундеслиги Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

В матче 32-го тура чемпионата Германии мюнхенская “Бавария” на своем поле разгромила гельзенкирхенский “Шальке” со счетом 6:0.

Победу хозяевам принесли дубль Сержа Гнабри, голы Томаса Мюллера, Йозуа Киммиха, Матиса Теля и Нуссаира Мазрауи.

“Бавария”, набрав 68 очков, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. “Шальке” с 30 очками остался на 16-й позиции.

“Бавария” – “Шальке” - 6:0 (2:0)
Голы: Мюллер, 21 - 1:0, Киммих, 29 (с пенальти) - 2:0, Гнабри, 50 - 3:0, Гнабри, 65 - 4:0, Тель, 80 - 5:0, Мазрауи, 90+2 - 6:0

“Бавария”: Зоммер, Мазрауи, Павар, де Лигт (Упамекано, 85), Жоау Канселу, Киммих (Горетцка, 70), Сане, Мюллер, Мусиала (Мане, 85), Гнабри (Тель, 71), Коман (Гравенберх, 64).

Шальке”: Шволов, Брюннер (Йосида, 46), Каминьски, ван дер Берг, Уронен (Аувеян, 85), Латца, Крал, Краус (Дрекслер, 64), Фрай (Польтер, 64), Караман, Бюльтер (Скарке, 64).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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