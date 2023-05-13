"Челси" согласился отпустить своего капитана

"Челси" не будет против перехода своего капитана Тьяго Силвы в "Флуминенсе" этим летом.

Как пишет The Telegraph, недавно игрок выразил желание завершить карьеру в своем родном клубе.

Отметим, что только в феврале бразилец продлил контракт с "Челси" до конца сезона-2023/2024.

Напомним, что Силва выступал за “Флуминенсе” в начале своей карьеры. В “Челси” он перебрался в 2020 году и стал победителем Лиги чемпионов.