"Бавария" готовит новое предложение по топ-форварду

"Бавария" продолжает вести переговоры по трансферу нападающего "Тоттенхэма" Гарри Кейна.

Как пишет Sky Sport Germany, немецкий клуб уже достиг соглашения с самим игроком и сейчас планирует предложить "Тоттенхэму" новую сумму.

В то же время в "Баварии" понимают, что договориться с "шпорами" будет очень трудно, хотя и сам футболист не против такого трансфера.

В прошлом сезоне англичанин провел 38 матчей в английской Премьер-лиге, забив 30 голов и сделав три результативные передачи.

