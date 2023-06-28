"Бавария" готовит новое предложение по топ-форварду
Новости футбола Сегодня, 05:13
Фото: твиттер Тоттенхэма
"Бавария" продолжает вести переговоры по трансферу нападающего "Тоттенхэма" Гарри Кейна.
Как пишет Sky Sport Germany, немецкий клуб уже достиг соглашения с самим игроком и сейчас планирует предложить "Тоттенхэму" новую сумму.
В то же время в "Баварии" понимают, что договориться с "шпорами" будет очень трудно, хотя и сам футболист не против такого трансфера.
В прошлом сезоне англичанин провел 38 матчей в английской Премьер-лиге, забив 30 голов и сделав три результативные передачи.
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