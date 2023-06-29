"Бавария" договорилась с топ-форвардом

"Бавария" провела переговоры с нападающим "Тоттенхэма" Харри Кейном и договорилась с ним о переходе.

Как известно, клуб британца недавно отклонил предложение "Баварии" в размере 70 миллионов.

Теперь же немцы готовы предложить 93 миллиона евро с учетом бонусов.

Сам Кейн не против ухода из "Тоттенхэма", если предложение устроит обе стороны.

В минувшем сезоне форвард забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за "Тоттенхэм".