"Бавария" договорилась с топ-форвардом
Новости футбола Сегодня, 03:12
Фото: твиттер Тоттенхэма
"Бавария" провела переговоры с нападающим "Тоттенхэма" Харри Кейном и договорилась с ним о переходе.
Как известно, клуб британца недавно отклонил предложение "Баварии" в размере 70 миллионов.
Теперь же немцы готовы предложить 93 миллиона евро с учетом бонусов.
Сам Кейн не против ухода из "Тоттенхэма", если предложение устроит обе стороны.
В минувшем сезоне форвард забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за "Тоттенхэм".
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