"Барселона" заработала внушительную сумму на матче женской команды

Продажа билетов на игру женской команды принесла "Барселоне" рекордную выручку, сообщает RAC1.

Каталонский клуб заработал 1,2 миллиона евро на продаже билетов на полуфинал женской Лиги чемпионов против "Челси" на "Камп Ноу".

На матч пришло 72 262 зрителей.

Напомним, что в позапрошлом сезоне "Барселона" выиграла женскую Лигу чемпионов, а в прошлом проиграла "Лиону" (1:3) в финале.