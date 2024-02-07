Барселона судится с российским клубом из-за трансфера бразильского футболиста

Барселона подала иск в Спортивный арбитражный суд на российский клуб Зенит, сообщает Mundo Deportivo.

Каталонцы заявили, что представители России не заплатили бонусы, которые были предусмотрены при продаже бразильца. Напомним, что футболист переехал из Испании в Россию в августе 2019 года за 41,5 миллиона евро. Одним из пунктов, который мог увеличить сумму трансфера, прописали участие питерской команды в Лиге чемпионов сезона-2022/23.

Зенит квалифицировался в турнир, однако, в прошлом году ФИФА заявила, что Зенит не должен платить эти деньги после того, как был исключен из Лиги чемпионов 2022-23 годов в рамках запрета УЕФА для российских клубов.

Суд по этому делу состоится 22 марта 2024 года. Зенит продал вингера в июле прошлого года саудовскому клубу Аль-Хиляль за 60 миллионов евро.