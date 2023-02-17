"Барселона" подписала талантливого защитника
Новости футбола Сегодня, 15:30
Фото: твиттер "Барселоны В"/Автор неизвестен
Пресс-служба “Барселоны В” в официальном твиттере объявила о переходе защитника “Лос-Анджелес Гэлакси” и сборной Мексики Хулиана Араухо.
Сумма трансфера составила четыре миллиона евро. Футболист заключил с каталонским клубом контракт до лета 2026 года. В ближайшие полгода он будет тренироваться со второй командой каталонцев.
Напомним, что “Барселона” пыталась подписать Араухо 31 января, но опоздала с регистрацией трансфера на 18 секунд. В итоге ФИФА заблокировала трансфер.
21-летний Араухо выступал за “Лос-Анджелес Гэлакси” с 2019 года. Всего он провел за клуб 109 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал 14 результативных передач.
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