Анчелотти высказался о скандале с подкупом судей "Барселоной"

Наставник “Реала” Карло Анчелотти прокомментировал скандал с возможным финансированием судей от “Барселоны”.

Ранее СМИ писали, что каталонцы заплатили вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро.

"Меня больше волнует хорошая подготовка к следующему матчу. Я должен все внимание уделять этому, а другие люди обсудят эту ситуацию

Если говорить в целом, то очень плохо, что у людей возникли сомнения в честности конкуренции. Наша задача сделать так, чтобы она всегда была честной", – сказал тренер.