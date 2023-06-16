Балотелли вляпался в новый громкий скандал

Сезон для звездного итальянского форварда Марио Балотелли в "Сьоне" закончился неудачно.

По итогам первенства Швейцарии клуб покинул высший дивизион, а сам игрок смог забить лишь шесть голов.

Более того, СМИ узнали о скандальном инциденте с участием футболиста.

Выяснилось, что в начале этого года Балотелли ударил директора клуба Бартелеми Константина.

Не исключено, что из-за этого футболист покинет команду уже этим летом.