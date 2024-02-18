Байер чемпион? Бавария потерпела очередную неудачу, проиграв Бохуму (видео)

Бавария проиграла Бохуму в выездном матче 22-го тура немецкой Бундеслиги.

Мюнхенская команда вышла вперед на 14-й минуте усилиями Джамала Мусиалы. Однако скромный середняк чемпионата Бохум забил команде Томаса Тухеля три гола в ответ.

В первом тайме огорчили Нойера Ассано и Шлотербек. На 78-й минуте Упамекано привез пенальти, за что схлопотал второй “горчичник”, оставив свою команду в меньшинстве. Штегер реализовал 11-метровый и поставил гостей в совсем незавидное положение. Мюнхенцы отыграли один гол усилиями Кейна, но на большее их уже не хватило.

Таким образом, Бавария проиграла второй матч в Бундеслиге кряду и отстает от Байера уже на восемь очков. До конца сезона в чемпионате Германии осталось сыграть 12 туров.

Учитывая поражение от Лацио в Лиге чемпионов, команда Тухеля проиграла уже три официальных матча к ряду, чего с мюнхенцами не случалось с далекого 2015 года.