Азар не воспользовался шансом вернуться в основу "Реала"

Тренерский штаб “Реала” не впечатлен текущей формой форварда команды Эдена Азара.

Во время недавнего тренировочного матча с игроками “Кастилии” бельгиец не смог себя проявить, а значит не воспользовался шансом вернуться в основной состав команды.

При этом в клубе довольны формой Карима Бензема и считают, что он скоро достигнет оптимальных кондиций.

Напомним, что в следующем матче “Реал” сыграет с “Вальядолидом” в 27-м туре Ла Лиги. Игра пройдет 2 апреля.