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"Аякс" одержал разгромную победу в чемпионате Нидерландов

Новости футбола Сегодня, 14:55
Фото: твиттер "Аякса"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Аякса"/Автор неизвестен

В матче 22-го тура чемпионата Нидерландов амстердамский “Аякс” на своем поле разгромил роттердамскую “Спарту” со счетом 4:0.

Победу хозяевам принесли дубль Душана Тадича, голы Кеннета Тейлора и Мохаммеда Кудуса.

“Аякс", набрав 46 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Эредивизии. “Спарта” с 37 очками осталась на шестой позиции.

“Аякс" - “Спарта” - 4:0 (2:0)
Голы: Тадич, 6 - 1:0, Тейлор, 27 - 2:0, Тадич, 64 (с пенальти) - 3:0, Кудус, 84 - 4:0

“Аякс”: Рульи, Ренс, Тимбер, Вейндал (Хато, 78), Альварес (Бейсси, 70), Бергейс (Бробби, 70), Тейлор (Гриллич, 86), Классен, Кудус, Тадич, Бергвейн (Бробби, 70).

“Спарта”: Олай, Самбо (Вриндс, 86), Абелс, Пинту (Мэйерс, 72), Ауассар, де Гузман, Китолано, Версейрен (Алемань, 86), ван Кроой (ван Муллен, 72), Саито (Расарио, 90).

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Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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