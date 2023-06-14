"Аякс" назначил нового главного тренера

Пресс-служба амстердамского “Аякса” на официальном сайте объявила о назначении Мориса Стейна на пост главного тренера.

Специалист заключил с клубом из Амстердама до лета 2026 года. “Аякс” заплатил определенную компенсацию бывшему клубу тренера - “Спарте” из Роттердама.

49-летний Стейн в прошлом сезоне занял со “Спартой” шестое место в турнирнй таблице чемпионата Нидерландов. Ранее он тренировал “АДО Ден Хааг”, “Венло”, “Аль-Вахда” и НАК “Бреду”.