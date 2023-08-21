Аякс договорился о переходе защитника сборной Хорватии

Пресс-служба амстердамского “Аякса” на официальном сайте объявила о договоренности по трансферу центрального защитника загребского “Динамо” и сборной Хорватии Йосипа Шутало.

Голландский клуб договорился о переходе футболиста за 20 миллионов 500 тысяч евро. Данная сумма может увеличиться еще на три миллиона евро за счет бонусов. В ближайшее время Шутало пройдет медиицинское обследование. Если все будет в порядке, хорват подпишет с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

23-летний Шутало является воспитанником загребского “Динамо”. Всего он провел за клуб 88 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. В составе клуба из Загреба Шутало три раза становился чемпионом Хорватии в сезонах-2019/20, 2021/22, 2022/23. Также он завоевал Суперкубок Хорватии в 2023 году.

Шутало с 2022 года играет за сборную Хорватии. Всего он провел за хорватскую национальную команду восемь матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.