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Аякс договорился о переходе защитника сборной Хорватии

Новости футбола Сегодня, 00:00
Аякс договорился о переходе защитника сборной Хорватии Фото: инстаграм Йосипа Шутало/Автор неизвестен

Пресс-служба амстердамского “Аякса” на официальном сайте объявила о договоренности по трансферу центрального защитника загребского “Динамо” и сборной Хорватии Йосипа Шутало.

Голландский клуб договорился о переходе футболиста за 20 миллионов 500 тысяч евро. Данная сумма может увеличиться еще на три миллиона евро за счет бонусов. В ближайшее время Шутало пройдет медиицинское обследование. Если все будет в порядке, хорват подпишет с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

23-летний Шутало является воспитанником загребского “Динамо”. Всего он провел за клуб 88 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. В составе клуба из Загреба Шутало три раза становился чемпионом Хорватии в сезонах-2019/20, 2021/22, 2022/23. Также он завоевал Суперкубок Хорватии в 2023 году.

Шутало с 2022 года играет за сборную Хорватии. Всего он провел за хорватскую национальную команду восемь матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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