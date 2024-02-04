Автобус Палмейраса был атакован фанатами противника перед матчем Суперкубка Бразилии

Сегодня состоится матч за Суперкубок Бразилии, в котором Палмейрас сыграет с Сан-Паулу. Поединок состоится на стадионе «Минейран» в районе Пампулья города Белу-Оризонти.

Но за день до поединка произошел неприятный случай, ведь автобус с сотрудниками Палмейрас подвергся нападению фанатов команды-соперника, которые разбили окно транспортного средства.

По данным бразильской прессы, несколько болельщиков Сан-Паулу ждали прибытия своей команды на место матча, когда мимо проехали два автобуса Палмейрас и они начали выкрикивать оскорбления и бросали в их сторону различные предметы.

Одним из этих предметов была бутылка, которая разбила окно одного из автобусов, в результате чего представителям власти пришлось открыть огонь по толпе резиновыми пулями. После этого момента еще был арестован фанат Сан-Паулу.

Палмейрас уже выразил сожаление по поводу этого эпизода в своем заявлении в социальных сетях, выразив облегчение в связи с тем, что никто не пострадал.

«Sociedade Esportiva Palmeiras сожалеет о нападении на один из автобусов, которые доставили делегацию клуба в отель в Белу-Оризонти, городе, где в это воскресенье пройдет финал Суперкубка Бразилии. Один из предметов, брошенных в машину, разбил окно. Но, к счастью, никто не пострадал. Мы зарегистрировали заявление в полицию в субботу вечером и надеемся, что лицо, ответственное за этот акт вандализма, уже выявленное и задержанное полицией, будет наказано по всей строгости закона. Мы не можем мириться с тем, что накануне матча при наличии двух групп фанатов насилие ставит под угрозу успех столь грандиозного зрелища. Пусть воскресенье будет мирным как внутри, так и за пределами Минейрана!».