Атлетико разгромил Селтик, а Лацио победил Фейенорд. Результаты группы Е

Сегодня состоялся четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в квартете Е.

Атлетико на своем поле принимал шотландский Селтик. Хозяева не стали откладывать дело в долгий ящик и открыли счет едва ли не в первой осмысленной атаке. Точный удар на счету Гризманна. В середине первого тайма за грубый фол против Эрмосо арбитр удалил с поля японского форварда гостей Маэду, а в конце тайма Атлетико удвоил преимущество. Мората воспользовался передачей Хименеса и забил свой четвертый гол в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Во втором тайме Атлетико забил еще четыре гола-красавца.

Атлетико — Селтик — 6:0

Голы: 1:0 — Гризманн 6, 2:0 — Мората 45+2, 3:0 — Гризманн 60, 4:0 — Лино 66, 5:0 — Мората 76, 6:0 — Ньигес 85.

Удален: Маэда 23.

В другом матче группы встречались Лацио и Фейенорд. Клуб из Роттердама приехал в столицу Италии в ранге лидера группы. Матч прошел в равной борьбе, однако хозяева добыли победу благодаря единственному голу в исполнении Чиро Иммобиле.

Лацио — Фейенорд — 1:0

Голы: 1:0 — Иммобиле 45+1.