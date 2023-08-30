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Астон Вилла вступила в борьбу за опытного защитника Барселоны

Новости футбола Сегодня, 01:35
Астон Вилла вступила в борьбу за опытного защитника Барселоны Фото: инстаграм Клемана Лангле/Автор неизвестен

“Астон Вилла” из Бирмингема проявляет интерес к защитнику “Барселоны” и сборной Франции Клеману Лангле, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб начал переговоры о переходе футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что французом также интересуются “Севилья” и “Бетис”, но испанские клубы готовы только арендовать его до лета 2024 года. При этом, проблемой может оказаться высокая зарплата игрока, который получает в каталонском клубе 16 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что Лангле близок к переходу в “Аль-Наср” из Саудовской Аравии за 10 миллионов евро плюс пять миллионов евро в виде бонусов. Однако, трансфер сорвался в последний момент. Стоит отметить, что 28-летний защитник ранее уже играл за “Севилью" в сезоне-2017/2018.

Лангле выступает за “Барселону” с лета 2018 года. Он перешел в каталонской клуб из “Севильи”. Сумма трансфера составила 35 миллионов 900 тысяч евро. Всего он провел за каталонцев 160 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Лангле с 2019 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 15 матчей и забил один гол, а также получил две желтые карточки.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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