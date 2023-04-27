Артета нашел причины поражения "Арсенала" в матче с "Манчестер Сити"

По словам главного тренера “Арсенала” Микеля Артеты, вчера его команда проиграла “Манчестер Сити” в матче английской Премьер-лиги.

“Канониры” потерпели поражение со счетом 1:4, и после игры Артета признал, что “Сити” была лучшей командой и заслужила победу.

Во время пресс-конференции испанский тренер признал, что у его команды нет шансов на победу, и им нужно признать этот факт.

Напомним, что “Арсенал” опережает второе место на два очка, но у “Манчестер Сити” есть два матча в запасе.