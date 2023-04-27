Главная Новости Артета нашел причины поражения "Арсенала" в матче с "Манчестер Сити"

Артета нашел причины поражения "Арсенала" в матче с "Манчестер Сити"

Новости футбола Сегодня, 04:45
Артета нашел причины поражения "Арсенала" в матче с "Манчестер Сити" Фото: твиттер Арсенала

По словам главного тренера “Арсенала” Микеля Артеты, вчера его команда проиграла “Манчестер Сити” в матче английской Премьер-лиги.

“Канониры” потерпели поражение со счетом 1:4, и после игры Артета признал, что “Сити” была лучшей командой и заслужила победу.

Во время пресс-конференции испанский тренер признал, что у его команды нет шансов на победу, и им нужно признать этот факт.

Напомним, что “Арсенал” опережает второе место на два очка, но у “Манчестер Сити” есть два матча в запасе.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Арундел Премьер-лига Англия
Популярные новости
"Барселона" потерпела поражение в Мадриде Новости футбола Вчера, 18:03 "Барселона" потерпела поражение в Мадриде
"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в матче лидеров АПЛ Новости футбола Вчера, 17:01 "Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в матче лидеров АПЛ
"Интер" выбил "Ювентус" из Кубка Италии Новости футбола Вчера, 16:57 "Интер" выбил "Ювентус" из Кубка Италии
ПСЖ отклонил требование Месси Новости футбола Вчера, 15:59 ПСЖ отклонил требование Месси
"Реал" проиграл клубу Цыганкова в матче Ла Лиги Новости футбола 25 апр 2023, 15:32 "Реал" проиграл клубу Цыганкова в матче Ла Лиги
"Наполи" вырвал победу над "Ювентусом" Новости футбола 23 апр 2023, 16:49 "Наполи" вырвал победу над "Ювентусом"
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:49 В "МЮ" нашли игрока, на которого плохо влиял Роналду Новости футбола Сегодня, 06:34 Хави высказался о поражении "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 06:31 “Барселона” и “Реал” проявляют интерес к полузащитнику "Сельты" Новости футбола Сегодня, 05:58 Роналду высказался о вылете "Аль-Насра" из Кубка Новости футбола Сегодня, 05:52 Нагельсман озвучил требования боссам "Тоттенхэма" Новости футбола Сегодня, 05:21 Появились подробности травмы Модрича Новости футбола Сегодня, 04:53 “Ньюкасл” может избавиться от известного футболиста Новости футбола Сегодня, 04:45 Артета нашел причины поражения "Арсенала" в матче с "Манчестер Сити" Новости футбола Сегодня, 04:32 Дибала рассказал, что в детстве не любил Криштиану Роналду Новости футбола Сегодня, 03:49 Криштиану Роналду близок к расставанию с Джорджиной
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Вильярреал - Эспаньол 27 апреля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Атлетик - Севилья 27 апреля 2023 года Футбол 28 апр 2023 Прогноз на матч Лечче - Удинезе 28 апреля 2023 года Футбол 28 апр 2023 Прогноз на матч Специя - Монца 28 апреля 2023 года Футбол 29 апр 2023 Прогноз на матч Кристал Пэлас - Вест Хэм 29 апреля 2023 года Футбол 29 апр 2023 Прогноз на матч Брайтон - Вулверхэмптон 29 апреля 2023 года