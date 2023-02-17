Анри заявил о готовности возглавить команду США

Известный французский тренер Тьерри Анри готов возглавить сборную США.

По словам специалиста, он знает футболистов команды, а также знает местный чемпионат.

"Хочу ли я возглавить какую-либо сборную? Да, конечно, хочу. Главное, чтобы я снова не был вторым номером.

Это не то, что я ищу. Я очень уважаю Роберто Мартинеса, но я бы хотел работать главным тренером", - сказал он.

Напомним, что Анри работал помощником Мартинеса в сборной Бельгии.