Анри заявил о готовности возглавить команду США
Новости футбола Сегодня, 04:52
Фото: открытые источники
Известный французский тренер Тьерри Анри готов возглавить сборную США.
По словам специалиста, он знает футболистов команды, а также знает местный чемпионат.
"Хочу ли я возглавить какую-либо сборную? Да, конечно, хочу. Главное, чтобы я снова не был вторым номером.
Это не то, что я ищу. Я очень уважаю Роберто Мартинеса, но я бы хотел работать главным тренером", - сказал он.
Напомним, что Анри работал помощником Мартинеса в сборной Бельгии.
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